مبيعات قياسية لـ "سامسونغ" وأرباحها التشغيلية تقفز 53.3% في الربع الأخير لـ 2021

المصدر: يونهاب

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أعلنت شركة سامسونغ للإلكترونيات أمس الخميس عن أرباح قوية في الربع الأخير من العام الماضي بناء على الأداء القوي لأعمال أشباه الموصلات الأساسية.

وارتفع صافي أرباح سامسونغ بنسبة 64.04% على أساس سنوي إلى 10.8 تريليون وون (9 مليارات دولار أمريكي) في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، حسبما أفادت أكبر شركة لبيع رقائق الذاكرة والهواتف الذكية في العالم في تقرير دوري.

وقفزت أرباحها التشغيلية بنسبة 53.3% إلى 13.8 تريليون وون، وهي أعلى ربح تشغيلي للربع الأخير منذ 2017.

وسجلت مبيعاتها رقما قياسيا ربع سنوي بلغ 76.5 تريليون وون ارتفاعا من 61.5 تريليون وون قبل عام.

وعلى أساس ربع سنوي، انخفضت أرباح سامسونغ التشغيلية بنسبة 12.3% عن الربع الثالث بسبب التكاليف غير المتكررة، بما في ذلك مكافآت الموظفين. ارتفعت المبيعات بنسبة 3.5%.

وكان أداء الشركة القوي مدعوما إلى حد كبير بالطلب القوي على رقائق ذاكرة الخادم، وانخفاض أسعار DRAM وNAND أقل من المتوقع، وتحسين الربحية في مجال التصنيع التعاقدي للرقائق.

يبدو أن النقص في المكونات قد تراجع أيضا في الربع الأخير، مما ساهم في زيادة شحنات الهواتف الذكية التي تقدر بنحو 67 مليونا في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، بزيادة حوالي 7% عن العام الذي سبقه، وفقا لـ Counterpoint Research.

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