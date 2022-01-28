كوريا الجنوبية تسجل أكبر نمو صناعي منذ العام 2010

المصدر: يونهاب

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أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية زاد بأكبر قدر في 11 عامًا في العام 2021، ما يعزى إلى حد كبير إلى التأثير الأساسي والصادرات القوية وسط التعافي الاقتصادي العالمي.

وزاد الإنتاج الصناعي بنسبة 4.8% في العام 2021 عن العام السابق، وهو تحول من انخفاض بنسبة 1.2% على أساس سنوي في العام 2020، وفقًا لبيانات جمعتها هيئة الإحصاء الكورية.

ويمثل الرقم أكبر نمو منذ العام 2010، عندما ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 6.5%.

نما رابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 4% في العام الماضي، وهو أسرع نمو منذ 11 عامًا، على خلفية الصادرات القوية من الرقائق والسيارات. بعد أن انكمش بنسبة 0.9% في عام 2020.

وارتفعت مبيعات التجزئة، مقياس الإنفاق الخاص، بنسبة 5.5% العام الماضي، لتتحول من انخفاض بنسبة 0.2% على أساس سنوي في عام 2020، حيث زاد النشاط الاقتصادي وسط ارتفاع معدل التلقيح.

توسع الاستثمار في المرافق بنسبة 9% في عام 2021 عن العام السابق، مقارنة مع نمو بنسبة 6% على أساس سنوي قبل عام.

وقد ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 1.8% في ديسمبر عن الشهر السابق له.

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