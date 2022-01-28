ارتفاع «وول ستريت» بدعم الطاقة والبنوك

المصدر: نيويورك - رويترز

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فتحت المؤشرات الرئيسة في بورصة «وول ستريت» الأمريكية، على ارتفاع أمس على خلفية صعود أسهم شركات الطاقة والمؤسسات المالية سريعة التأثر بالمؤشرات الاقتصادية، بعد يوم من تصريحات متحفظة لقادة مجلس الاحتياطي الاتحادي، والتي ألقت بظلالها على الأسواق.

وارتفع مؤشر داو جونز 93.66 نقطة، أو 0.27%، إلى 34261.75 نقطة وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً 30.65 نقطة، أو 0.70%، عند 4380.58 نقطة، في حين صعد مؤشر ناسداك المجمع 168.87 نقطة، أو 1.25%، إلى 13710.99 نقاط، عند قرع جرس الفتح. وتسارعت وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع مع اتجاه الشركات إلى إعادة ملء مخزوناتها المستنفدة لتلبية الطلب القوي على السلع، مما ساعد البلاد العام الماضي على تحقيق أفضل أداء لها منذ ما يقرب من 4 عقود.

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