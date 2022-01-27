الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار وعوائد الخزانة الأمريكية

المصدر: لندن - رويترز

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واصلت أسعار الذهب تكبد خسائر وهبطت إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع اليوم الخميس مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد إشارة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إلى زيادة أسعار الفائدة في مارس.

وبحلول الساعة 11:34 بتوقيت غرينتش، كان الذهب منخفضاً في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1809 دولارات للأوقية (الأونصة)، بعدما نزل نحو 1.6 % في الجلسة السابقة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 1808.90 دولارات.

وقال كارستن فريتش محلل السلع الأولية لدى كومرتس بنك «رد الفعل طبيعي من ناحية تشديد باول على قوة الاقتصاد والتصميم على مكافحة التضخم».

واستخدم باول نبرة متشددة أمس الأربعاء، مشيراً إلى رفع أسعار الفائدة في مارس. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر.

ويؤدي ارتفاع العوائد وأسعار الفائدة لتقليص الإقبال على الذهب عبر زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وتراجعت أسعار الذهب نحو 2.5 % منذ سجلت أعلى مستوياتها في عشرة أسابيع يوم الثلاثاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.5 % إلى 23.12 دولاراً للأوقية، وهبط البلاتين 0.7 % إلى 1023.89 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاديوم 1.1 % إلى 2354.24 دولاراً.

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