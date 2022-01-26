مخاوف نقص المعروض تعوّض خسائر النفط

المصدر: (طوكيو - رويترز)

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ارتفعت أسعار النفط، أمس، معوّضةً بعضاً من خسائرها، حيث أدى التوتر المتزايد في شرق أوروبا والشرق الأوسط إلى زيادة المخاوف من نقص المعروض. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.21 دولار أي 1.5 % إلى 87.52 دولاراً للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.11 دولار أو 1.3 % إلى 85.42 دولاراً للبرميل.

وزادت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات الأسبوع الماضي، وتوشك على تسجيل زيادة شهرية بنسبة 12 %. وقبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة المتوقع، اليوم، والذي قد يؤثر في أسعار النفط إذا ما أعلن رفع الفائدة؛ تدعمت أسعار النفط بسبب المخاطر الجيوسياسية المحيطة بروسيا المنتج الرئيسي للنفط والغاز.

ومما يثير المخاوف المتعلقة بالمعروض كذلك أن مجموعة «أوبك+»، والتي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاء منهم روسيا، تواجه صعوبات في تحقيق الزيادة الشهرية المستهدفة في الإنتاج البالغة 400 ألف برميل يومياً.

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