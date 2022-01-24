تراجع أرباح «فيليبس» الفصلية

المصدر: أمستردام - د ب أ

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أفادت شركة فيليبس إلكترونيكس الهولندية العملاقة، أن صافي أرباحها القابلة للتوزيع على المساهمين عن الربع الرابع تراجع إلى 157 مليون يورو، أو إلى 0.18 يورو للسهم، مقابل 603 ملايين يورو قبل عام، وهو ما عادل 0.66 يورو للسهم.

وتراجعت مبيعات الربع الرابع إلى 4.94 مليارات يورو، مقابل 5.24 مليارات يورو في العام السابق.

وتراجعت المبيعات لأسباب من بينها العوامل المعاكسة الناجمة عن التحديات في سلاسل التوريد حول العالم، وتأجيل تركيبات معدات في المستشفيات.

وأعلنت الشركة أنها تعتزم الاقتراح على الاجتماع السنوي العام للمساهمين، والمقرر في العاشر من مايو القادم، توزيع أرباح بقيمة 0.85 يورو لكل سهم عادي، تكون نقداً أو أسهماً وفقاً لاختيار المساهم، عن صافي أرباح 2021.

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