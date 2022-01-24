النفط يرتفع بدعم تنامي المخاطر السياسية في أوروبا

المصدر: لندن - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين على خلفية مخاوف من تعطل الإمدادات وسط قلق متزايد بشأن الخلاف بين روسيا وأوكرانيا وتوترات الشرق الأوسط، وهو ما قد يتسبب في شح المعروض في سوق‭‭ ‬‬متأزمة بالفعل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتاً أو 0.4 % إلى 88.20 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 10:09 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتاً أو 0.3 % إلى 85.35 دولاراً.

وارتفع كلا الخامين القياسيين للأسبوع الخامس على التوالي الأسبوع الماضي نحو 2 % مسجلين أعلى مستوى لهما منذ أكتوبر 2014. وارتفعت الأسعار أكثر من 10 % حتى الآن هذا العام بسبب المخاوف من قلة المعروض.

وقال كارستن فريتش من كومرتس بنك «أسعار النفط تحقق مكاسب بفعل المخاطر التي تواجه المعروض والتوترات السياسية».

وتصاعدت التوترات في أوكرانيا في الشهور الأخيرة بعد أن حشد الكرملين قواته قرب حدودها، مما أثار مخاوف من تعطل الإمدادات في أوروبا الشرقية.

ومن المرجح أن تتأثر أسواق الطاقة إذا تطور الوضع إلى صراع. وتعتمد أوروبا على روسيا في تلبية حوالي 35 % من احتياجاتها من الغاز الطبيعي.

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