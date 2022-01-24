تينابل: 40 مليار سجل تتعرض للخطر حول العالم في 2021

المصدر: دبي- البيان

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أظهر بحث أجرته شركة تينابل، وهي شركة لاستكشاف التعرض للمخاطر الإلكترونية، تعرض 40 مليار سجل على مستوى العالم للمخاطر في عام 2021، وتم حساب ذلك من خلال تحليل فريق الاستجابة للأمان الخاص بالشركة لـ 1825 حادثة اختراق البيانات تم الكشف عنها بين نوفمبر 2020 وأكتوبر 2021.

وتمثل هذه زيادة كبيرة مقارنة بالفترة نفسها من 2020، والتي شهدت 730 حدثًا تم الكشف عنه علنًا مع ما يزيد قليلاً عن 22 مليار سجل تم تعرضه للمخاطر.

وحسب البحث، فقد كان لفيروس الفدية تأثيرًا هائلاً على المؤسسات في عام 2021، حيث كان مسؤولاً عن حوالي 38٪ من جميع عمليات الاختراق. وكانت 6٪ من عمليات الاختراق نتيجة لقواعد البيانات السحابية غير الآمنة.

استغلت مجموعات التهديد، ولا سيما فيروسات الفدية، بشكل متزايد الثغرات الأمنية والتكوينات الخاطئة في Active Directory. وغالبًا ما تفرض مكتبات البرامج وحزم الشبكات المستخدمة بشكل شائع بين أجهزة التكنولوجيا التشغيلية مخاطر إضافية عندما لا يتم تطبيق ضوابط الأمان وعمليات مراجعة الأكواد بشكل صحيح.

وفضلت مجموعات فيروسات الفدية الاضطراب الفعلي في سلسلة التوريد كتكتيك للابتزاز للحصول على المال بينما استغلت حملات التجسس الإلكتروني سلسلة توريد البرامج للوصول إلى البيانات الحساسة. وشهدت الرعاية الصحية والتعليم أكبر اضطراب ناتج عن عمليات اختراق البيانات.

وقالت كلير تيلز، كبيرة مهندسي الأبحاث في تينابل: أدى الانتقال إلى المنصات السحابية والاعتماد على موفري الخدمات المُدارة والبرامج والبنية التحتية كخدمة إلى تغيير شامل في الطريقة التي يجب أن تفكر بها المؤسسات في المحيط الخاص بها وطريقة تأمينه«،»ويجب أن يفكر قادة الأمن والعاملون في مجال الأمن الحديث بشكل أكثر شمولية في مسارات الهجوم الموجودة داخل شبكاتهم وكيف يمكنهم تعطيلها بكفاءة. فمن خلال فحص سلوك الجهات التي تُشكل تهديدًا، يمكننا فهم مسارات الهجوم الأكثر فائدة والاستفادة من هذه الأفكار والرؤى لتحديد استراتيجية أمنية فعالة.

وأوضحت أن الحفاظ على أقصى درجة من تصحيح الأصول يعد أمرًا صعبًا للغاية نظرًا للحجم الهائل للثغرات الأمنية التي تم الكشف عنها، ولكن في عام 2021 كان الأمر أكثر صعوبة بسبب التصحيحات غير المكتملة وسوء الاتصال بين الموردين وتجاوزات عمليات التصحيح. في عام 2021، تم الإبلاغ عن 21957 ثغرة أمنية شائعة وتعرض للمخاطر (CVEs)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 19.6٪ مقارنة بـ 18358 تم الإبلاغ عنها في عام 2020 وزيادة بنسبة 241٪ مقارنة بـ 6447 تم الكشف عنها في عام 2016. وبدءًا من عام 2016 حتى عام 2021، زاد عدد الثغرات الأمنية الشائعة والتعرض للمخاطر بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 28.3٪.

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