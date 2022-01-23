مخاوف من صدمة أسعار النفط

المصدر: نيويورك - الوكالات

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حذر اقتصاديون في بنك جيه بي مورجان تشيس من تداعيات احتمالية وصول أسعار النفط لمستوى 150 دولاراً خلال الفصل الحالي، وهو ما سيمثل «صدمة» للاقتصاد العالمي.

وقال اقتصاديو البنك الاستثماري بقيادة «جوزيف لوبتون» و«بروس كاسمان»، إن مثل هذه الصدمة ستكون كافية لخفض النمو الاقتصادي العالمي بشكل حاد ليصل إلى 0.9% في النصف الأول من العام الجاري، مقابل التقديرات الحالية بنمو 4.1%.

كما يعتقد «جيه بي مورجان» أن التضخم العالمي قد يتضاعف ليسجل 7.2% بدلاً من 3% المتوقعة في السيناريو الخاص بالبنك، ما قد يجبر البنوك المركزية على تشديد السياسة النقدية بشكل أسرع مما تستهدف حالياً.

وأضاف: «الصدمات النفطية لها تاريخ طويل في دفع الاتجاهات الهبوطية الدورية، كما أن التوترات الجيوسياسية الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا تزيد من مخاطر ارتفاع الأسعار خلال الربع الحالي».

وكان سعر خام برنت القياسي قد تجاوز 89 دولاراً في وقت سابق من الأسبوع الحالي لأول مرة منذ عام 2014، قبل أن يتراجع مجدداً دون 88 دولاراً.

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