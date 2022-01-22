ارتفاع الشحن.. مكافآت ضخمة للموظفين

المصدر: بكين - الوكالات

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تتسابق شركات الشحن الآسيوية في الإغداق على موظفيها ومنحهم مكافآت ضخمة مع تحسن إيراداتها وسط قفزة في أسعار الشحن العالمية.

وصرفت شركة كوسكو شيبينغ القابضة الصينية العملاقة المملوكة للدولة مكافآت تصل إلى 60% من الراتب السنوي للمديرين، وفقاً لـ«كايشن غلوبال» (Caixin Global).

ونقلت الصحيفة عن موظفين في الشركة، إن كوسكو من بين شركات الشحن التي توزع مكافآت ضخمة في نهاية العام على العمال.

كما يقدم الشاحنون الآخرون مكافآت سخية، حيث حصل عامل في شركة «أيفرغرين مارين» التايوانية على مكافأة نهاية العام، تعادل ما يقرب من 40 ضعف راتبه الشهري.

وشهدت خطوط الشحن الآسيوية ارتفاعاً في الإيرادات بفضل معدلات الشحن القياسية، حيث تسبب الوباء في اضطرابات كبيرة في سلسلة التوريد العالمية.

وأدى ارتفاع الطلب على السلع الاستهلاكية إلى جانب عمليات الإغلاق، وإغلاق الحدود إلى نقص عالمي في قدرة الشحن وتأخيرات في الموانئ.

قفزت أرباح «كوسكو» بنسبة 1،651% إلى 67.6 مليار يوان (10.7 مليارات دولار) في الأرباع الثلاثة الأولى من 2021،.

وتجاوز السعر الفوري لحاوية 40 قدماً إلى الولايات المتحدة من آسيا 20 ألف دولار 2021 بما في ذلك الرسوم الإضافية، مقارنة بأقل من 2000 دولار قبل عدة سنوات.

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