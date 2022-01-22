«لوفتهانزا» نحو حصة 40% في إيتا الإيطالية

المصدر: روما- د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت تقارير صحفية في إيطاليا أن مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران قد تستحوذ على حصة تبلغ 40% في شركة إيتا الإيطالية للطيران، التي خلفت شركة أليطاليا، وذلك حسبما ذكرت صحيفة «إيل فوجليو» الإيطالية، استناداً إلى مصادر لم تفصح عنها.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء، نقلاً عن الصحيفة، إن هذه الخطة التي يمكن الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، ستتطلب موافقة الاتحاد الأوروبي، وأشارت إلى أن الجانبين يقتربان من الاتفاق على مختلف القضايا، بما في ذلك الاندماج المالي وتحويل مطار فيوميتشينو في روما إلى مركز لانطلاق رحلات إلى أفريقيا، وجزء منها إلى الولايات المتحدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز