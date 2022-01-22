امتثال "أوبك+" لخفض الإنتاج في ديسمبر 122%

المصدر: لندن - رويترز

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قال مصدران من مجموعة «أوبك +» لرويترز إن التزام المجموعة باتفاق خفض إنتاج النفط زاد إلى حوالي 122 % في ديسمبر الماضي، وهو مستوى أعلى من نظيره في نوفمبر الذي بلغ 117 %.

وأشار المصدران إلى أن بعض الدول الأعضاء ما زالت تجد صعوبة في زيادة إنتاجها.

وقالت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع إن المجموعة فوّتت أهدافها الإنتاجية بواقع 790 ألف برميل يومياً في ديسمبر، في وقت وجدت فيه بعض الدول المنتجة في غرب أفريقيا مثل نيجيريا وأنجولا صعوبات في زيادة الإنتاج.

وقال المصدران إن نسبة امتثال دول منظمة «أوبك» بلغت 127 % في ديسمبر، بينما حقق المنتجون من خارج أوبك امتثالاً بنسبة 114 %.

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