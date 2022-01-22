موجة بيع تصبغ الأسهم العالمية بالأحمر

المصدر: عواصم – رويترز

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شهدت مؤشرات البورصات العالمية حالة من التراجع الجماعي أمس تحت حصار موجة بيع صبغت الشاشات باللون الأحمر.



وفتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض وباتت في طريقها لثالث أسبوع على الأقل من التراجع بعد أن أدت توقعات ضعيفة من نتفلكس إلى هبوط أسهم شركة البث المباشر ومثيلاتها.



وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 13.70 نقطة أو 0.04 % إلى 34701.69 نقطة.



وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض 11.35 نقطة أو 0.25 % عند 4471.38 في حين انخفض مؤشر ناسداك المجمع 107.80 نقاط أو 0.76 % إلى 14046.22 عند جرس الافتتاح.



وتراجعت الأسهم الأوروبية بشدة في أعقاب موجة بيع عالمية في أسواق الأسهم بفعل مخاوف مرتبطة بوتيرة تشديد البنوك المركزية السياسة النقدية وضعف البيانات الاقتصادية.



وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4% في موجة بيع واسعة النطاق، ويتجه صوب أسوأ أداء يومي في قرابة أسبوعين إذ يترقب المستثمرون الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لمعرفة تفاصيل عن كيفية تعامله مع ارتفاع التضخم.



إلى جانب ذلك قفزت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بوتيرة قياسية في ديسمبر بفعل زيادة أسعار الطاقة وأزمات سلاسل الإمداد.



ويتجه مؤشر ستوكس 600 صوب ثالث تراجع أسبوعي على التوالي متأثراً بانخفاض قطاع التكنولوجيا بأكثر من 2% بسبب مخاوف من رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة أسرع من المتوقع قبل اجتماع المركزي الأمريكي.



وتراجع سهم شركة التعدين الإنجليزية الأسترالية ريو تينتو 3.1 % بعدما سحبت صربيا تراخيصها للتنقيب عن الليثيوم بسبب مخاوف مرتبطة بالبيئة، الأمر الذي يؤثر سلباً على طموح الشركة في أن تصبح أكبر مورد للمعدن في أوروبا.



وانخفض سهم ايرباص 1.5 % بعدما قالت الشركة إنها ألغت عقداً مع الخطوط الجوية القطرية لتوريد 50 طائرة من طراز إيه321 نيو.



وهوى سهم سيمنس إنرجي 11.4 % بعد أن خفضت الشركة توقعاتها إثر تحذير وحدتها سيمنس جاميسا لصناعة توربينات الرياح من أزمات مطولة في سلاسل الإمداد، مما يجدد الضغوط على الشركة الألمانية للاستحواذ على الوحدة بالكامل.



وتراجع سهم سيمنس جاميسا 12.5 % لينضم إلى سهم سيمنس إنرجي ليسجلا أسوأ أداء على المؤشر ستوكس 600.



وتراجعت أسهم اليابان متأثرة بخسائر قطاع التكنولوجيا الأمريكية في الليلة قبل الماضية وأغلق المؤشر نيكاي القياسي منخفضاً 0.9 % إلى 27522.26 نقطة بعدما نزل بأكثر من 2% في وقت سابق من الجلسة.



وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.59 % إلى 1927.18 نقطة.



وفقد نيكاي 2.1 % خلال الأسبوع وهي أكبر خسارة في 7 أسابيع، في حين تراجع المؤشر توبكس 2.5 % في أسوأ أداء خلال 8 أسابيع.



وتصدرت الأسهم المرتبطة بالرقائق الإلكترونية الخسائر، ونزل سهم طوكيو إلكترون 6.2 % في حين تراجع سهم أدفانتست 3.98 بالمئة.



وانخفض سهم تويوتا موتور 2.48 % بعدما قالت الشركة المصنعة للسيارات إنها ستبطئ وتيرة الإنتاج في 11 مصنعاً باليابان بسبب زيادة الإصابات بكوفيد-19 بين العاملين بتلك المصانع وفي شركات توريد قطع السيارات.



وعلى الرغم من توقعات بفرض قيود أوسع نطاقاً على الانتقالات بفعل زيادة كبيرة وسريعة في الإصابات بالمرض، فإن أسهم الطيران والسكك الحديدية كانت ضمن الأعلى ربحاً بين المؤشرات الفرعية.

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