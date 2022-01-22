الدولار يحافظ على قوته

المصدر: لندن - رويترز

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اتجه الدولار لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له في شهر مقابل عملات رئيسية أخرى، أمس، إذ حافظت عملة الاحتياطيات العالمية على قوتها وسط موجة بيع لأصول عالية المخاطر في الأسواق.



وتأثرت معنويات المستثمرين في الأيام الأخيرة ببيانات اقتصادية ضعيفة وانتشار التضخم ومخاوف بشأن وتيرة تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للسياسة النقدية.



وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.1 % خلال التعاملات إلى 95.655، لكنه في طريقه لتحقيق زيادة أسبوعية 0.5 %، وهو أفضل أداء له منذ منتصف ديسمبر.



وتراجعت العملات التي تعتبر عالية خطورة، منها الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، في حين صعدت العملات التي يُنظر إليها على أنها ملاذات آمنة مثل الين الياباني والفرنك السويسري.



وانخفض الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي على حد سواء بأكثر من 0.5 % مقابل الدولار، وبلغا في أحدث تعاملات 0.71860 دولار و 0.67100 دولار.

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