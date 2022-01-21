منتدى «دافوس» حضورياً 22 مايو

المصدر: جنيف - أ ف ب

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أعلن المنتدى الاقتصاد العالمي الجمعة، أنّ فعالياته ستنظّم حضورياً في دافوس بين 22 مايو و26 منه، وذلك للمرة الأولى خلال التفشي الواسع النطاق لجائحة «كوفيد 19».

وتقليدياً ينظّم المنتدى السنوي للنخب السياسية والاقتصادية ورجال الأعمال في يناير في منتجع التزلج السويسري في دافوس.

لكن المنتدى لم ينظّم منذ يناير 2020، علماً بأنه أرجئ مراراً، ورغم اقتراح عقده لمرة واحدة في سنغافورة.

وجاء في بيان لمؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب: «أخيراً بعد كل الاجتماعات الافتراضية التي عقدت في السنتين الأخيرتين، سيلتقي مجدداً قادة مجالات السياسة والأعمال والمجتمع المدني حضورياً».

وتابع البيان: «علينا أن نرسي أجواء الثقة اللازمة لتسريع التحرك التعاوني، ومعالجة التحديات الكثيرة التي نواجهها».

وأوضح المنتدى أنّ التجمّع الذي سينظّم تحت شعار «العمل معاً واستعادة الثقة» سيشكل فرصة للقادة لتقييم الوضع العالمي وصوغ السياسات للفترة المفصلية المقبلة.

وتابع المنتدى أنّ «المواضيع المدرجة في جدول الأعمال ستشمل التعافي من الجائحة، والتصدي للتغيّر المناخي، وبناء مستقبل أفضل للعمل، وتسريع رأسمالية أصحاب المصلحة، وتسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة».

ونظّم المنتدى هذا الأسبوع مجموعة لقاءات عقدت عبر الإنترنت بحث خلالها قادة العالم ورجال الأعمال في آفاق الاقتصاد العالمي.

وأعلنت الهيئة التنظيمية للمنتدى ومقرها جنيف، أنها ستكون على تواصل وثيق مع الحكومة السويسرية بشأن الوضع المرتبط بالجائحة على أراضيها.

وأوضح المنتدى أنّ فعالياته «ستنظّم ما دامت الشروط اللازمة لضمان صحة المشاركين والمنظمين وسلامتهم متوافرة».

وتشهد سويسرا البالغ عدد سكانها 8.6 ملايين نسمة موجة تفشٍ خامسة للجائحة، وسجّلت الأربعاء نحو 38 ألف إصابة جديدة، في معدّل أعلى مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي المجاورة.

ونظّمت النسخة السابقة من المنتدى في يناير 2020، حينما كانت الجائحة لا تزال في بداياتها، وشارك فيها أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة.

وكان الرئيس الأمريكي حينها دونالد ترامب والناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ من أبرز المتحدثين.

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