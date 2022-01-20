احتياطي روسيا الدولي من الذهب والعملات يتجاوز 638 مليار دولار

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفع احتياطي روسيا الدولي من الذهب والعملات الأجنبية متجاوزا حاجز 638 مليار دولار ليصل إلى 638.2 مليار دولار.

ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي، فإن احتياطيات روسيا الدولية، التي تضم ذهبا ونقدا أجنبيا، حققت رقما قياسيا وارتفعت في الأسبوع من 7 حتى 14 يناير الحالي بنسبة 1.2 % ما يعادل 7.7 مليار دولار.

ويتألف احتياطي روسيا الدولي من الذهب، والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي، وهو عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة موجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز