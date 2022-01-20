«المركزي الأوروبي»: انخفاض تدريجي للتضخم هذا العام

المصدر: بروكسل - د ب أ

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توقعت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن يستقر التضخم ثم يتباطأ تدريجياً، على مدار عام 2022، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم الخميس.

وقالت لاغارد في مقابلة مع محطة «فرانس إنتر» الإذاعية الفرنسية، اليوم، إن التضخم سينخفض أقل مما كان متوقعاً قبل عام، مؤكدة: «ولكنه سينخفض».

وأوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن الانخفاض سوف يستمر خلال عامي 2023 و2024، لأن أسعار الطاقة لن تستمر في الارتفاع إلى ما لا نهاية، كما ستنتهي الاختناقات التي تشهدها الإمدادات.

وقالت: «من الواضح أننا على استعداد للرد من خلال السياسة النقدية، إذا كانت الأرقام والبيانات والحقائق تستدعي ذلك».

يشار إلى أن أسعار الطاقة (التي تشمل النفط والغاز والكهرباء سوياً)، مسؤولة عن حوالي نصف حجم التضخم.

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