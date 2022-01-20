«رينو6 برو 5G» أيقونة التصوير من «أوبو»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اترك مستوى الهواة في عالم تصوير مقاطع الفيديو والتصوير الفوتوغرافي لترتقي إلى مستوى المصوّرين المحترفين هذا العام من خلال مزايا هاتف «رينو6 برو 5G» غير المسبوقة، بما فيها ميزة فيديو بورتريه البوكيه التي تتيح للمستخدمين إضافة تأثيرات بورتريه سينمائية في وقت التصوير الفعلي، بالإضافة إلى ميزة لقطات الفلاش السريعة التي توفّر إمكانية التقاط العديد من الصور عالية الدقة، فضلاً عن أدوات تعديل الصور مثل لوحة الألوان المعززة بالذكاء الاصطناعي، التي تضفي تأثيرات مذهلة على الصور بنقرة واحدة.

وأصبحت خاصية تسجيل والتقاط مقاطع الفيديو هي الوسيلة الأكثر انتشاراً للاحتفاظ بالذكريات الرائعة وتوثيق اللحظات الجميلة لمستخدمي الهواتف الذكية، وهذا ما يؤكده مستخدمو هواتف أوبو رينو، الذين وصل عددهم إلى 70 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم، حيث التقطت كاميرات هواتفهم أكثر من ملياري صورة و200 مليون مقطع فيديو. ويضمن هاتف «رينو6 برو 5G» للمستخدمين تسجيل أجمل مقاطع فيديو البورتريه يومياً دون أي عناء، وذلك بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يتمتع بها.

ويتميّز الهاتف بكاميرا رباعية مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وبدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، ويُعد مستشعر التصوير فائق القوّة IMX766 من سوني، الذي تعمل عليه الكاميرا الرئيسية، العامل الفاصل لتميّز نظام الكاميرات في هذا الهاتف.

كما تم تزويد حساس التصوير كبير الحجم وعالي الدقة قياس 1/1.56 بوصة بتقنيتي التداخل الرقمي للمدى الديناميكي العالي (DOL-HDR) والتركيز التلقائي المتعدد بكامل البيكسل، وغيرها الكثير، بهدف إنتاج صور عالية الدقة وتسجيل فيديوهات استثنائية. في حين يتيح مستشعر درجة حرارة اللون إعادة إنتاج ألوان الصور بدقة أكبر وعلى نحو أمثل.

وبفضل تقنياته المميزة عالية المستوى، يمتلك هاتف رينو6 برو 5G مجموعةً من أفضل وظائف فيديوهات البورتريه المُعززة بالذكاء الاصطناعي:

• توفر ميزة فيديو بورتريه البوكيه تأثير إضاءة البوكيه الرائدة في القطاع لتسجيل مقاطع الفيديو الاحترافية باستخدام الهواتف الذكية. وتتيح هذه الميزة، المدعومة بأكثر من عشرة ملايين قاعدة بيانات وخوارزمية ذكاء اصطناعي، معالجة فيديوهات البورتريه وتحسين مظهر الخلفية من خلال نقاط أضواء البوكيه، مع ضمان الحفاظ على دقة الألوان وجودتها الطبيعية. ويمكن تطبيق هذه الميزة على الفيديوهات التي تسجل بواسطة الكاميرا الأمامية أو الخلفية بكل بساطة، وبضغطة واحدة فقط.

• تستطيع ميزة «الفيديو المعزز بالذكاء الاصطناعي AI Highlight Video» الاستفادة من الإضاءة المحيطة على اختلاف شدتها، لتحسين جودة الفيديوهات بشكل تلقائي ليلاً ونهاراً، وإنتاج مقاطع فيديو أكثر دقةً ذات تفاصيل دقيقة وألوان حيّة وإضاءة مذهلة. كما تزيد تقنية التداخل الرقمي للمدى الديناميكي العالي (DOL-HDR) من جودة الفيديوهات حتى أربعة أضعاف، مما يحسّن بشكل كبير ميزة الفيديو المعزز بالذكاء الاصطناعي.

• أما خاصية «التتبع في التركيز التلقائي Focus Tracking» فتتيح قدرات تركيز عالية عند تسجيل الفيديوهات، من خلال تحديد الكاميرا للهدف الرئيسي الذي يتم تصويره وتتبعه تلقائياً بشكل متواصل دون أي اهتزاز.

أما فيما يتعلق بميزات التصوير، فتُعد خاصية «لقطات الفلاش السريعة Flash Snapshot» من أهم ميزات رينو6 برو 5G، إذ إنها تتيح للمستخدمين الحصول على صور أكثر دقةً للأجسام المتحركة والتقاط الصور بسرعة لتحسين معدل التقاط الصور الناجحة بنسبة 17.7%. وبعد الحصول على أفضل الصور وأكثرها دقةً، يمكن للمستخدمين الاعتماد على أدوات تعديل الصور مثل «لوحة الألوان بقوة الذكاء الاصطناعي AI Palette» لتحسين جودة الألوان وجمال الصور، وبضغطة واحدة فقط.

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