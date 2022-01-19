شبكات الجيل الخامس في الولايات المتحدة تنشر ذعراً في أوساط عالم الملاحة الجوية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

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سارع عدد من شركات الطيران الرئيسية حول العالم لتعديل برامج الرحلات أو إلغائها إلى الولايات المتحدة الأميركية عقب إعلان شركتي "آي تي آند تي" و"فيرايزون للاتصالات" الأميركيتين عن تفعيل شبكات الجيل الخامس " 5G" مؤخراً. ويبدو، بحسب تقرير لموقع "ديلي ميل" أن المسألة تترك تأثيراً على الطائرات من طراز "بوينغ 777" تحديداً المستخدمة من قبل شركات طيران عالمية. وكانت شركة الطيران اليابانية قد أعلنت صراحةً ان طائراتها من الطراز المذكور تتأثر بإشارات ترسلها شبكة الجيل الخامس.

وأصدرت شركة الطيران الوطنية الأميركية "خطوط دلتا الجوية" بياناً أكدت فيه أن "الشركة تخطط لإلغاء بعض الرحلات بسبب الظروف المناخية الناجمة عن اعتماد خدمات الجيل الخامس وذلك في محيط عدد من المطارات الأميركية." وسمحت إدارة الطيران الفدرالية لعدد من الطائرات التوجه إلى مطارات حيث إشارات شبكة الجيل الخامس مستثنية من اللائحة طائرات "بوينغ 777"، نقلاً عن "ديلي ميل" البريطانية.

تأثير

واختارت عدد من الخطوط الجوية عدم تسيير طائرات "بوينغ 777" بعد أن اكتشفت مدى تأثير الإشارات على مقياس الارتفاع الراداري المستخدم لقياس الارتفاع عن التضاريس، الذي يساعد الطيار الآلي عند الهبوط على معرفة بداية نطاق المطار. وقامت كل من شركة طيران الإمارات والخطوط الجوية اليابانية و"إير إنديا" و"خطوط كل اليابان الجوية" بإلغاء بعض رحلات طائرات "بوينغ 777" إلى الولايات المتحدة الأميركية وسط مخاوف تتعلق بمخاطر السلامة الناجمة عن أبراج شبكات الجيل الخامس. وأشارت شركة طيران الإمارات في دبي، أكبر مشغّل في العالم لأسطول "بوينغ 777" إلى إيقاف رحلاتها إلى بوسطن ودالاس فورت وهيوستن وميامي ونيوارك ونيوجيرسي وأورلاندو وفلوريدا وسان فرانسيسكو وسياتل. واختارت الخطوط الجوية البريطانية، الناقل الوطني تبديل طائرات الرحلات اليومية إلى لوس أنجلس إلى "إيرباص 380 آي". وأعلنت شركتا الطيران الأساسيتين في اليابان، الخطوط الجوية اليابانية و"خطوط كل اليابان الجوية" عن تقليص رحلات طائرات "بوينغ 777" فيما ذكرت "خطوط كل اليابان الجوية" إلغاء أو تعديل نوع الطائرات المعتمدة في بعض الرحلات إلى أميركا. كما وقامت شركة كوريا للطيران بتبديل أربع من طائرات الركاب وطائرتي شحن متجهة إلى أميركا معلنةً الامتناع عن تشغيل طائرات "بوينغ 777" و747-8 في المطارات المعرضة، بحسب الناطقة الرسمية للشركة جيل تشونغ.

وأكدت شركة الطيران الوطنية في هونغ كونغ "كاثي باسيفيك" اعتماد نوع مختلف من طائرات الركاب حيث يلزم. وذكرت شركة "إيفا للطيران" التايوانية اتخاذ بعض تدابير الطوارئ لضمان السلامة دون إعطاء المزيد من التوضيح. ولفتت مصادر معنية إلى أن شركة "بوينغ" سبق أن أصدرت بعض الإرشادات التحذيرية التقنية لافتةً إلى تدخلات محتملة.

تأجيل

وكانت شركتي "آي تي آند تي" و"فيرايزون للاتصالات" الأميركيتين قد اتفقتا مؤخراً على تأجيل تشغيل بعض الأبراج اللاسلكية المتواجدة على مقربة من المطارات الأساسية في محاولة لتفادي المزيد من التعطيل في برنامج الرحلات الجوية الأميركية. ورحب الرئيس الأميركي جو بايدن بالاتفاق باعتبار أنه "سيحول دون تعطيل رحلات الركاب وطائرات الشحن كما التعافي الاقتصادي للبلاد ويتيح في الوقت عينه لنشر وتشغيل أكثر من 90 بالمئة من الأبراج اللاسلكية كما هو مقرر."

وأشارت بعض المصادر لوكالة "رويترز" بأن شركة "فيرايزون للاتصالات" ستمتنع عن تشغيل قرابة 500 من الأبراج بالقرب من المطارات. ويذكر أن شركتي الاتصالات العملاقتين في أميركا خططتا لإطلاق التكنولوجيا تلك عبر الولايات المتحدة وتشغيل أكثر من 5000 برج يساهم في زيادة سرعة الإنترنت للأميركيين بما في ذلك 500 برج أشار قطاع الطيران إلى أنها تهدد سلامة الرحلات الجوية.

وأشارت شركة طيران الإمارات التي ألغت عدداً من رحلاتها إلى أميركا إلى أنها "تعمل بشكل وثيق مع مصنعي الطائرات والسلطات المختصة بغية الحد من المخاوف التشغيلية على أمل إعادة الخدمات في أقرب وقت ممكن." وسبق للإمارات العربية المتحدة أن نجحت في نشر تغطية شبكة الجيل الخامس حول مطاراتها دون أية حوادث تذكر على غرار غيرها من الدول. إلا أن إدارة الطيران الفدرالية في أميركا تتخوف من تدخل حزمة "سي باند " لشبكة الجيل الخامس في عالم تجهيزات الطيران.

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