الذهب متماسك في مواجهة توقعات رفع الفائدة الأمريكية

المصدر: أبوظبي - رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين ولكن توقعات تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة قيّدت مكاسب المعدن النفيس.

ومع إغلاق الأسواق الأمريكية في عطلة عامة، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.14% إلى 1819.70 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1705 بتوقيت جرينتش في حين زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.16% 1819.40 دولاراً.

وقال شياو فو رئيس استراتيجية أسواق السلع الأولية في بنك أوف تشاينا انترناشونال «تشديد السياسة النقدية قد يكون له تأثير سلبي في الذهب، ولكن على الرغم من ذلك فإن الذهب متماسك بشكل جيد جداً. أعتقد أن السبب الرئيس أن الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الاتحادي ما زالت عند مستويات مرتفعة».

وفي حين يُعد الذهب أداة للتحوط ضد التضخم، فإنه سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الذي قد يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وسجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها في عامين الأسبوع الماضي بفعل توقعات رفع الفائدة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.22% إلى 23.00 دولاراً للأوقية بينما زاد البلاتين 0.30% إلى 973.23 دولاراً وصعد البلاديوم 0.15% إلى 1880.90 دولاراً.

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