تعاون بين «أمازون» و«ستيلانتيس» للانطلاق بقطاع النقل نحو مستقبل مستدام

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «أمازون» للتجارة الإلكترونية، ومصنع السيارات العالمي «ستيلانتيس» عن سلسلة اتفاقات شاملة تمتد على عدة سنوات من شأنها أن تحوّل التجربة في مقصورة السيارة لملايين من عملاء «ستيلانتيس» وتطور عملية انتقال قطاع النقل نحو مستقبل مستدام معرّف بالبرامج.

وسوف تسرّع «ستيلانتيس» عملية تحولها لتصبح شركة تكنولوجيا للتنقل المستدام من خلال هذه العلاقة التي تجمع «أمازون» للأجهزة و«أمازون ويب سيرفيسز» و«أمازون» لخدمات التوصيل في المرحلة الأخيرة. وسوف تتعاون «ستيلانتيس» و«أمازون» لنشر خبرة أمازون في مجال التكنولوجيا والبرمجيات لدى «ستيلانتيس»، بما في ذلك تطوير المركبات وبناء التجارب المتصلة في المقصورات وتدريب الجيل التالي من مهندسي البرامج للمركبات. ومعاً ستعمل الشركتان على ابتكار مجموعة من المنتجات والخدمات القائمة على البرامج التي تتكامل بسلاسة مع حياة العملاء الرقمية وتضيف القيمة مع مرور الوقت من خلال تحديث البرامج عن بعد (OTA) للسيارات بشكل منتظم.

وقال آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لأمازون: على مدى العقدين الماضيين، اكتسبت «أمازون» التكنولوجيا والخبرة وثقافة الإبداع اللازمة لتجعل منها رائدة عالمياً في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة. وقد استفدنا من هذه القدرات في جعل الحياة أفضل للعملاء في العالم من خلال منتجات وخدمات مثل أليكسا وكيندل وفاير تي في. ومع أمازون ويب سيرفيسز، تمكّنا من مساعدة آلاف الشركات على تحقيق التحول لنفسها ولصناعاتها. بالتالي، نحن متحمسون للتعاون مع ستيلانتيس من أجل تحويل قطاع السيارات وتقديم تجربة جديدة ومبتكرة داخل المركبات. فنحن نبتكر حلولاً من شأنها أن تمنح ستيلانتيس القدرة على تسريع عملية طرح تجارب متصلة وشخصية في المقصورة، لكي تكون كل لحظة من لحظات التنقل ذكية وآمنة ومناسبة لكل راكب من الركاب. معاً، سنبني الأساس لشركة ستيلانتيس لتحقق تحوّلها من صانع سيارات تقليدي إلى رائد عالمي في التطوير والهندسة التي تعتمد على البرمجيات.

من ناحية أخرى، قال كارلوس تافاريس، الرئيس التنفيذي لستيلانتيس: يشكّل تعاوننا مع أمازون جزءاً لا يتجزأ من خطتنا لبناء القدرات، بالارتكاز على تنمية القدرات الداخلية وعلى مشاريع التعاون الحاسمة مع شركات التكنولوجيا الرائدة على حد سواء. وسيوفّر ذلك خبرة كبيرة لإحدى منصاتنا التكنولوجية الأبرز، أي STLA SmartCockpit. فعبر الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وحلول السحابة، سوف نحول مركباتنا إلى مساحات مخصصة للعيش ونرتقي بتجربة العميل الإجمالية، ما يجعل مركباتنا المكان المفضّل للجميع، وحتى لو لم يكن لقيادتها.

ويجمع هذا التعاون بين ريادة أمازون وإبداعها في التجارب الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وبين الامتياز في هندسة المركبات الذي تشتهر به ستيلانتيس ومجموعتها الأيقونية التي تضم 14 علامة في قطاع السيارات. وقد عرضت ستيلانتيس استراتيجيتها للبرامج في برنامج «يوم البرامج» في ديسمبر 2021.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز