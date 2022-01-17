الجائحة ترجئ انتعاش الوظائف بالعالم

المصدر: جنيف - رويترز

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قالت منظمة العمل الدولية في تقرير اليوم الاثنين: إن انتعاش سوق الوظائف العالمية سيستغرق وقتاً أطول مما كان يُعتقد من قبل، حيث من المنتظر أن تبقى معدلات البطالة أعلى من مستوياتها قبل كوفيد 19 حتى عام 2023 على الأقل، وذلك بسبب عدم اليقين بشأن مسار الجائحة ومدتها.

وتقدر المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن عدد الوظائف سيقل بما يعادل نحو 52 مليون وظيفة في 2022 مقارنة بمعدلات ما قبل كوفيد 19، وهو ما يصل إلى نحو مثلي التقديرات السابقة للمنظمة في يونيو 2021.

وأضافت: إن الاضطرابات ستستمر في عام 2023، حيث سيكون هناك نحو 27 مليون وظيفة أقل، محذرة من انتعاش «بطيء وغير مؤكد» في تقريرها (العمالة العالمية والتوقعات الاجتماعية) لعام 2022.

وقال التقرير: «آفاق سوق العمل العالمية تدهورت منذ آخر توقعات لمنظمة العمل الدولية، فالعودة إلى الوضع السابق على الجائحة ما زالت بعيدة المنال على الأرجح بالنسبة لكثير من دول العالم، خلال السنوات المقبلة».

وأوضح جاي رايدر، مدير عام منظمة العمل الدولية، للصحافيين: إن هناك عوامل عديدة وراء مراجعة المنظمة قائلاً «العامل الأساسي هو استمرار الجائحة ومتحوراتها، وأبرزها أوميكرون».

وبحسب التقرير فإن سرعة التعافي تختلف باختلاف المناطق، حيث تُظهر مناطق أوروبا وأمريكا الشمالية أكثر العلامات المشجعة، وتأتي بعدها جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية.

وفي المجمل، تشير التقديرات إلى أن نحو 207 ملايين شخص سيكونون عاطلين في 2022، ومع ذلك ذكر التقرير أن التأثير سيكون أكبر بكثير، لأن الكثيرين تركوا سوق العمل، ولم يعودوا بعد.

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