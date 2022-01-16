تحذير أوروبي من ارتفاع مبكر لأسعار الفائدة

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

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حذرت الخبيرة الاقتصادية الألمانية إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي بالبنك المركزي الأوروبي، في مقابلة مع صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية، من أن رفع أسعار الفائدة في موعد قريب للغاية يمكن أن يحدث ضرراً بالاقتصاد.

ووفقاً لتوقعات البنك المركزي الأوروبي، يمكن أن يتراجع التضخم في الأجل المتوسط إلى ما دون 2% المستهدفة للتضخم بمنطقة اليورو من قبل البنك. وقالت إيزابيل للصحيفة: «هذا هو السبب في أنه يتعين ألّا نزيد أسعار الفائدة بشكل سابق لأوانه، إذ إنه يمكن أن يخنق التعافي بشكل محتمل».

لكن شنابل أكدت أن البنك سوف يتحرك بشكل سريع وحاسم إذا خلص خبراؤه إلى أن التضخم قد يستقر فوق حد 2%.

ويبلغ التضخم في منطقة اليورو حالياً 5%. وأقرت شنابل بأن هذا الرقم أعلى مما كنا نتوقع في البداية.

وأوضحت للصحيفة أنّ البنك المركزي الأوروبي يتفهم أنّ الكثير من المواطنين قلقون بسبب تراجع قيمة الأجور المعدّلة وفقاً للتضخم والعائد من الفائدة، مضيفة: «نحن نأخذ ذلك بجدية بالغة».

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