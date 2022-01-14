النفط يصعد رغم احتمالات سحب الصين من مخزوناتها الاستراتيجية

المصدر: لندن - رويترز

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ارتفعت العقود الآجلة للنفط اليوم الجمعة في طريقها لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع مدعومة بقيود العرض وضعف الدولار، وعلى الرغم من أن مصادر تقول إن الصين تستعد للسحب من احتياطيات الخام قرب السنة القمرية الجديدة.

وصعدت العقود الآجلة لمزيج برنت 1.16 دولار أو 1.4% إلى 85.63 دولاراً للبرميل الساعة 1125 بتوقيت جرينتش في أعلى مستوى منذ شهرين ونصف الشهر.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.06 دولار أو 1.3% إلى 83.18 دولاراً.

وتحولت أسعار النفط الخام للزيادة فيما اتجه الدولار نحو ما يمكن أن يكون أكبر انخفاض أسبوعي له منذ ما يربو على عام. ويجعل ضعف الدولار السلع الأولية في متناول حائزي العملات الأخرى.

وتوقعت بنوك عدة أن تبلغ أسعار النفط 100 دولار للبرميل هذا العام إذ من المنتظر أن يتجاوز الطلب العرض.

ومع ذلك قالت مصادر لرويترز إن الصين تعتزم السحب من احتياطيات النفط قرب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة بين 31 يناير والسادس من فبراير في إطار خطة تنسقها الولايات المتحدة مع مستهلكين رئيسيين آخرين لخفض الأسعار العالمية.

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