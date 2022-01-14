النفط قرب 85 دولاراً

المصدر: لندن - رويترز

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حوم النفط أمس قرب أعلى مستوى منذ شهرين حيث تم تداول خام برنت قرب 85 دولاراً بدعم من توقعات بتعافٍ اقتصادي قوي يعزز الطلب، لكن زيادة المخزونات الأمريكية، وارتفاع التضخم، حدّا من المكاسب.

وخلال التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتاً أو 0.1 %، إلى 84.56 دولاراً وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 27 سنتاً، إلى 82.37 دولاراً.

وزادت أسعار النفط بأكثر من 50 في المئة في 2021، ويتوقع بعض المحللين، أن يستمر هذا الاتجاه في العام الحالي، متوقعين أن يؤدي نقص طاقة الإنتاج ومحدودية الاستثمارات، إلى رفع سعر الخام إلى 90 دولاراً، أو حتى أعلى من 100 دولار.

لكن زيادة مخزونات الوقود الأمريكية في الأسبوع الماضي، وزيادة التضخم في أكبر اقتصاد عالمي أثرا في الأسعار.

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