«بوينج 737 ماكس» تستعد لاستئناف رحلاتها التجارية بالصين

المصدر: بكين - د ب أ

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تستعد الطائرة «737 ماكس» الخاصة بشركة «بوينج»، لاستئناف رحلاتها الجوية التجارية في الصين، في أقرب وقت ممكن هذا الشهر، بحسب ما ذكره أشخاص مطلعون على الأمر.

وأفادت وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم الخميس، بأن ما يسمى برحلة الاستعداد التشغيلي، التي كانت خطوط هاينان الجوية أجرتها في التاسع من يناير، علامة على أنه من الممكن أن يعود الطراز إلى سماء الصين في غضون أسابيع، بحسب ما قاله الأشخاص المطلعون على الأمر والذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

ولم يحدد مشغلو طراز «ماكس» في الصين، تاريخاً محدداً لاستئناف الرحلات الجوية، حيث إنه مازال من الممكن أن تتأخر هذه الخطوة، ولا سيما مع اقتراب عطلة رأس السنة القمرية في البلاد.

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