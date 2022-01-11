إيرباص تنجح في تسليم 611 طائرة تجارية خلال 2021

المصدر: تولوز - البيان

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كشفت مجموعة إيرباص إس إي (رمز التداول AIR)، عن تسليمها 611 طائرة تجارية لـ 88 عميلاً في عام 2021، مما يعكس مرونتها ونجاح جهودها للتعافي من آثار الأزمة الصحية وإحراز تقدم كبير في خططها لزيادة الإنتاج.

وقال غيوم فوري، الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص: «تؤكد إنجازاتنا في مبيعات الطائرات التجارية خلال عام 2021 مدى التركيز والمرونة التي تتحلى بها كوادرنا وعملاؤنا وموردونا، وغيرهم من الأطراف المعنية حول العالم، إذ يعكس هذا النجاح مدى التعاون فيما بين جميع الأطراف، لا سيما أن هذا العام قد شهد تسجيل طلبات عدة من شركات خطوط جوية عالمية، مما يظهر ثقتها بالنمو المستدام لقطاع الطيران في مرحلة ما بعد كوفيد19. ونؤكد مواصلة مساعينا لتعزيز الإنتاج خلال عام 2022 ومواكبة احتياجات عملائنا، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين. ونحرص في الوقت نفسه على رسم ملامح مستقبل الطيران، وتطوير إمكاناتنا الصناعية وتنفيذ خطتنا للحد من بصمتنا الكربونية».

وتم تسليم نحو 25% من الطائرات التجارية في عام 2021 باستخدام عملية التسليم الإلكتروني المعتمدة، مما أتاح للعملاء الحصول على طائراتهم مع تقليل الحاجة لسفر فريقهم.

وتضاعف إجمالي حجم الطلب لدى إيرباص في عام 2021 مقارنةً بعام 2020، حيث أتمّت 771 عملية بيع جديدة (507 صافي الطلبات) في جميع البرامج وقطاعات السوق، لتؤكد قوة كامل مجموعة منتجات الشركة والثقة المتجددة التي تحظى بها في السوق.

حصد طراز A220 إجمالي 64 طلباً مؤكداً جديداً، إلى جانب العديد من الطلبات المبدئية المهمة من بعض أبرز شركات الطيران العالمية، في حين اجتذب طراز A320neo بدوره إجمالي 661 طلباً جديداً. وبلغ إجمالي الطلبات الجديدة على فئة الهيكل العريض 46 طلباً، بما في ذلك 30 طائرة من طراز A330 و16 من طراز A350، من بينها 11 من طراز A350F الذي تم إطلاقه أخيراً، فضلاً عن تلقيه 11 طلباً مبدئياً.

وتخطى إجمالي نسبة الحجز إلى التسليم 1% في عدد وحدات الطائرات.

وبلغ عدد الطلبات المتراكمة على الطائرات التجارية 7,082 طلباً في نهاية عام 2021.

وتعتزم الشركة الإعلان عن نتائجها المالية لكامل عام 2021 في 17 فبراير 2022.

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