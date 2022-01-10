«بتكوين» تسجل أسوأ بداية سنوية في تاريخها

المصدر: نيويورك - د ب أ

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تراجع سعر العملة الرقمية بتكوين في تعاملات اليوم الإثنين إلى أقل من 40 ألف دولار للوحدة الواحدة أول مرة منذ سبتمبر الماضي، لتتجه إلى تسجيل أسوأ بداية سنوية لها منذ ظهور العملة الرقمية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع أهم عملة رقمية في العالم اليوم بنسبة 6% إلى 39774 دولاراً للوحدة الواحدة لتفقد نحو 14% من قيمتها منذ بداية العام الحالي.

وهذا التراجع يعد الأكبر في بداية أي عام منذ 2012 على الأقل. كما تراجعت العملة الرقمية الأقل انتشاراً إيثر اليوم، في حين تراجع مؤشر بلومبرج جالاكسي للعملات الرقمية اليوم الرابع على التوالي.

وقال جاي هاتفيلد الرئيس التنفيذي لشركة أنفرستراكشر كابيتال أدفايزورس إنه «من المحتمل استمرار الضغوط على العملات الرقمية، مع تقليص مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كميات السيولة النقدية» التي يتم ضخها في النظام المالي.

وأضاف إنه «يتوقع تراجع سعر العملة الرقمية الأشهر في العالم إلى أقل من 20 ألف دولار بنهاية 2022».

كان ساتوشي ناكاموتو قد أطلق عملة بتكوين المشفرة في أعقاب الأزمة المالية العالمية 2008. وبدأ تداول العملة من عام 2009.

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