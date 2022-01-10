ميونخ ري: 280 مليار دولار خسائر كوارث طبيعية في العالم 2021

المصدر: ميونخ - د ب أ

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ذكرت شركة «ميونخ ري» الألمانية العملاقة لإعادة التأمين أن عام 2021 أصبح جزءاً من اتجاه طويل الأجل فيما يتعلق بتزايد الدمار الناجم عن الكوارث الطبيعية.

وقالت الشركة في تقريرها السنوي امس الاثنين إن العواصف والفيضانات ومخاطر طبيعية أخرى تسببت في خسائر بقيمة 280 مليار دولار العام الماضي على مستوى العالم، مضيفة أن أقل من نصف هذه الأموال - حوالي 120 مليار دولار - مؤمن عليه.

وفي أوروبا كانت الفيضانات المفاجئة المدمرة في الصيف الماضي في ألمانيا والدول المجاورة لها هي الكارثة الطبيعية الأكثر كلفة على الإطلاق في المنطقة، حيث بلغت تكلفتها 54 مليار دولار، وشهدت ألمانيا وحدها أضراراً قيمتها 33 مليار يورو (37 مليار دولار).

وقالت الشركة إنه تم التأمين على حوالي ربع الخسائر الألمانية فقط، حيث لم يكن لدى العديد من العملاء غطاء تأميني للفيضانات، كما أن العديد من خسائر البنية التحتية لم يتم التأمين عليها أيضاً.

وتعرضت الولايات المتحدة لخسائر أكبر، حيث بلغت تكلفة الخسائر الناجمة عن الأعاصير وموجات البرد 145 مليار دولار.

وكان إعصار إيدا، الذي ضرب جنوب شرق الولايات المتحدة في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر، الكارثة الطبيعية الأكثر كلفة خلال العام الماضي، حيث بلغت الخسائر الإجمالية 65 مليار دولار وتم التأمين منها على 36 مليار دولار.

ووضعت شركة «ميونخ ري» عام 2021 في المركز الرابع في ترتيب أكثر الأعوام كلفة.

يُذكر أن عام 2011 هو العام الأكثر كلفة حتى الآن، عندما تسبب الزلزال الهائل والتسونامي والكارثة النووية اللاحقة في اليابان في زيادة الخسائر الاقتصادية العالمية إلى 355 مليار دولار.

وقال عضو مجلس إدارة «ميونخ ري»، تورستن يفوريك: «صور الكوارث الطبيعية في عام 2021 مقلقة... المجتمعات بحاجة إلى التكيف بشكل عاجل مع المخاطر المناخية المتزايدة وجعل حماية المناخ أولوية».

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