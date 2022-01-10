الذهب يرتفع في مواجهة مخاطر التضخم رغم قوة العوائد

المصدر: لندن - رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين على الرغم من وصول عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في عامين، في حين حوط المتعاملون أنفسهم ضد التضخم والمخاطر الجيوسياسية القائمة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1800.76 دولار للأوقية (الأونصة)‭‭‭ ‬‬‬بحلول الساعة 1148 بتوقيت جرينتش، ليتعافى قليلاً بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له منذ 16 ديسمبر يوم الجمعة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الآجلة بالسوق الأمريكية 2.0 % إلى 1800.30 دولار.

وأثرت الزيادة في العوائد على سوق الأسهم اليوم الاثنين حيث خشي المستثمرون من احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة 5.4 % على أساس سنوي في ديسمبر، ارتفاعاً من 4.9 % في الشهر السابق، مما قد يؤكد الحاجة إلى رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.

ويعتبر بعض المستثمرين الذهب تحوطاً في مواجهة التضخم المرتفع ولكنه سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.06 % إلى 22.44 دولاراً للأوقية، وارتفع سعر البلاتين 0.4 % إلى 958.51 ‭‭‬‬‬دولاراً للأوقية وارتفع البلاديوم إلى ألفي دولار للأوقية.

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