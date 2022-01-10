التضخم الأمريكي نحو أعلى مستوى في 4 عقود

المصدر: واشنطن - د ب أ

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توقعت «بلومبرج» ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 4 عقود. واعتبرت أنّ من شأن هذا أن يساعد على تفسير التحول في نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية، فضلاً عن زيادة مخاوف المستهلكين بشأن الاقتصاد. وتوقعت أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يحظى بمتابعة واسعة، والذي من المتوقع إعلان بياناته الأربعاء القادم، بنسبة 7% خلال العام حتى ديسمبر، وأن يكون قد ارتفع بـ 0.4% على أساس شهري. كما توقعت أن يظهر تقرير آخر لوزارة العمل من المرتقب نشره في اليوم التالي ارتفاع أسعار المنتجين بنحو 10% في عام 2021.

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