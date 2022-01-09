«ميرسك» تفقد عرش أكبر أسطول لنقل الحاويات

المصدر: لندن - الوكالات

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فقدت شركة «إيه.بي. موللر -ميرسك» مكانتها أكبر مالكة لأسطول نقل الحاويات عالمياً، وخسرت عرشها لصالح منافستها السويسرية- الإيطالية «ميديتريان شينبيج كو»، التي تعرف اختصاراً بـ«إم إس سي» MSC، والتي تحولت إلى صاحبة أكبر خطوط شحن عالمية، من حيث سعة سفن الحاويات، التي تديرها بعدما ظلت الدنماركية، التي بدأت تجارة الحاويات أول مرة عام 1975- في صدارة شركات الشحن على مدار عقود زمنية.

وحسب بيانات جمعتها شركة الاستشارات البحرية «ألفالينر» فإن أسطول «إم إس سي» يمكنه حمل 4,284,728 حاوية سعة 20 قدماً، بزيادة 1888 حاوية عن «ميرسك»، ما يمنح كلاً من الشركتين حصة سوقية 17%، ولكن لا تزال «ميرسك» صاحبة أكبر سعة من حيث عدد السفن المملوكة لها، إذ تستأجر «إم إس سي» 65% من أسطولها من السفن، بينما تستأجر «ميرسك» 42% فقط من أسطولها.

وذكر «سورين سكو» المدير التنفيذي لـ«ميرسك» عبر البريد الإلكتروني لوكالة «بلومبرج» الشهر الماضي أن صدارة الترتيب ليس أمراً مهماً، لأن الشركة تركز استثماراتها على توسيع الخدمات اللوجستية البرية، التي تولد هوامش ربح أعلى، مضيفاً: الأمر لا يعني شيئاً، والأهم بالنسبة لنا هو النمو مع عملائنا.

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