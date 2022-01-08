انتعاش أسعار المنازل في بريطانيا

المصدر: لندن - د ب أ

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ارتفعت أسعار المنازل في بريطانيا في ديسمبر الماضي، للشهر السادس على التوالي، وسجلت أسرع وتيرة ارتفاع لها منذ فترة ما قبل الأزمة المالية العالمية في عام 2007.

وذكرت مؤسسة هاليفاكس للرهن العقاري أن متوسط سعر المنزل ارتفع الشهر الماضي بنسبة 1.1 % ليصل إلى سعر قياسي بواقع 091ر276 جنيهاً إسترلينياً (374 ألف دولار).

وسجلت أسعار المنازل زيادة سنوية بلغت 9.8 %، في أعلى ارتفاع لها منذ يوليو 2007.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن هذه الزيادة تعني أن قيمة العقار التقليدي ارتفعت بأكثر من 500ر24 جنيه أسترليني خلال 12 شهراً، في أكبر زيادة للعقارات من حيث القيمة النقدية منذ عام 2003.

ونقلت بلومبرج عن راسل جالي، المسؤول في شركة هاليفاكس قوله: «نتوقع أن تستمر أسعار العقارات في مستوياتها المرتفعة الحالية، ولكن النمو سوف يكون بوتيرة أبطأ مقارنة بالعامين الماضيين».

وأضاف قائلاً: «هناك كثير من المتغيرات التي قد تحرك أسعار المنازل في أي من الاتجاهين، ويتوقف ذلك على كيفية استمرار تأثير الجائحة على المناخ الاقتصادي».

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