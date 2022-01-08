نمو الوظائف الأمريكية بأقل من المتوقع

المصدر: واشنطن - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

زاد معدل التوظيف في الولايات المتحدة أقل من المتوقع في ديسمبر الماضي في ظل نقص العمالة، في حين قد يظل نمو الوظائف متوسطاً في المدى القريب بسبب زيادة الإصابات بكوفيد-19 وهو ما يعرقل النشاط الاقتصادي.

وزادت الوظائف في القطاعات غير الزراعية 199 ألفاً في الشهر الماضي حسبما ذكرت وزارة العمل في تقرير الوظائف أمس.

وجرى تعديل بيانات نوفمبر لتعكس زيادة الوظائف 249 ألفاً بدلاً من 210 آلاف في تقديرات سابقة معدلة.

وانخفض معدل البطالة إلى 3.9 % مقارنة مع 4.2 % في نوفمبر مما يلقي الضوء على توازن سوق العمل.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم زيادة الوظائف 400 ألف وتراجع معدل البطالة إلى 4.1 %.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز