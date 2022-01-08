5.5 مكاسب النفط في أول أسابيع العام

المصدر: لندن - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط أمس، وتتجه صوب تسجيل أعلى زيادة أسبوعية منذ منتصف ديسمبر بفعل اضطرابات في كازاخستان وانقطاعات الإنتاج في ليبيا، ما أثار مخاوف بشأن الإمدادات.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت خلال التعاملات 76 سنتاً بما يعادل 0.9 %، إلى 82.75 دولاراً للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77 سنتاً، بما يعادل 1 % أيضاً إلى 80.23 دولاراً للبرميل.

والخامان بصدد تسجيل زيادة 6.5 % في الأسبوع الأول من العام مع بلوغ الأسعار أعلى مستوياتها منذ نهاية نوفمبر، حيث فاقت المخاوف بشأن الإمدادات القلق من احتمال تضرر الطلب جراء الانتشار السريع للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وسيطرت قوات الأمن على ما يبدو على شوارع مدينة ألما اتا، أكبر مدن كازاخستان، الجمعة، في حين أعلن الرئيس استعادة النظام الدستوري في معظمه بعد يوم من إرسال روسيا قوات للتصدي للانتفاضة.

ولا تواكب زيادات الإمداد من مجموعة «أوبك+» التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء، نمو الطلب.

وارتفع إنتاج أوبك في ديسمبر 70 ألف برميل يومياً عن الشهر السابق، وهو ما يقل كثيراً عن الزيادة المسموح بها بموجب اتفاق «أوبك+» البالغة 253 ألف برميل يومياً، والذي أعاد الإنتاج الذي تم خفضه في 2020 عندما انهار الطلب في ظل إغلاقات «كوفيد 19».

وتراجع إنتاج ليبيا إلى 729 ألف برميل يومياً من إنتاج مرتفع بلغ 1.3 مليون برميل يومياً العام الماضي، فيما يرجع جزئياً إلى أعمال صيانة خط أنابيب.

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