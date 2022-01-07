الهند نحو أسرع اقتصاد نمو في العالم

المصدر: نيودلهي - د ب أ

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تتجه الهند إلى استعادة مكانتها كأهم اقتصاد سريع النمو في العالم ولكن المخاوف المحيطة بعودة الزيادة في تفشي فيروس كورونا قد تفسد هذه الفرحة.

وأفادت التقديرات الرسمية الأولى التي أصدرتها وزارة الإحصاء اليوم الجمعة، ونقلتها وكالة بلومبرج للأنباء، بأن إجمالي الناتج المحلي للهند سوف ينمو بواقع 2ر9 % في السنة المالية التي تنتهي في مارس 2022.

وهذا أبطأ على نحو طفيف من النمو بواقع 9.5% الذي توقعه بنك الاحتياط الهندي وكذلك خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة بلومبرج آراءهم.

وفيما لايزال هناك ربع آخر في السنة المالية بالإضافة إلى أن أجزاء من الاقتصاد تواجه بالفعل قيوداً جديدة للحد من انتشار متحور أوميكرون، يرجح أن تخضع التقديرات للمراجعة.

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