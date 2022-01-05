الاسترليني لأعلى مستوى في شهرين بدعم توقعات رفع الفائدة البريطانية

المصدر: لندن - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قفز الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوى في شهرين اليوم الأربعاء، وسط توقعات متزايدة بين المستثمرين بأن بنك إنجلترا المركزي سيرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل بعد زيادة مفاجئة في ديسمبر الماضي.

وأعطت توقعات متنامية بأن بريطانيا لن تفرض إجراءات تكبح النشاط الاقتصادي لاحتواء قفزة في الإصابات بـ (كوفيد19) دعماً أيضاً لسوق الأسهم، حيث ارتفع المؤشر القياسي في بورصة لندن إلى أعلى مستوى في حوالي عامين.

وواصل الاسترليني الصعود لثاني جلسة على التوالي ليصل إلى 1.3567 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أوائل نوفمبر الماضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز