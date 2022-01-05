النفط قرب 80 دولاراً بعد قرار «أوبك+» الالتزام بسياسة الإنتاج

المصدر: لندن - رويترز

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تماسكت أسعار النفط اليوم الأربعاء قرب 80 دولاراً للبرميل بعدما قررت مجموعة «أوبك+» الالتزام بهدف زيادة الإنتاج المتفق عليه في فبراير، في حين يقيّم المستثمرون تأثير زيادة الإصابات بـ«كوفيد 19» بفعل انتشار المتحور أوميكرون.

وبحلول الساعة 1210 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتاً أو 0.46% إلى 80.37 دولاراً للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 29 سنتاً أو 0.38% إلى 77.28 دولاراً للبرميل.

ووافقت مجموعة «أوبك+» التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا، أمس الثلاثاء على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً بدءاً من فبراير، وهو المتبع شهرياً منذ أغسطس.

وقال محللون في باركليز في مذكرة إنه على الرغم من أن أوبك+ قررت زيادة الإنتاج، فمن المرجح أن تواجه صعوبات لتحقيق هذا الهدف نظراً لأن بعض الدول الأعضاء ومنهم نيجيريا وأنجولا وليبيا تعاني من مشكلات في زيادة الإنتاج.

وسجلت الولايات المتحدة نحو مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين في أعلى حصيلة يومية في العالم، كما أن الرقم يعادل تقريباً مثلي عدد الإصابات القياسية التي سجلتها الولايات المتحدة قبل أسبوع.

وكشفت بيانات عن زيادة حادة في المخزونات الأمريكية في الأسبوع الماضي، الأمر الذي أثّر بدوره أيضاً على الأسعار.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء ارتفاع مخزونات البنزين 7.1 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 31 ديسمبر الماضي، كما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 4.4 ملايين برميل.

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