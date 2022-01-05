ارتفاع طفيف للذهب في انتظار إشارة عن الفائدة الأمريكية

المصدر: لندن - رويترز

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سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً اليوم الأربعاء إذ عزز ارتفاع الإصابات بالمتحور أوميكرون الإقبال عليه كملاذ آمن للاستثمارات.

لكن حركة التداول ظلت حبيسة نطاق محدود إذ يترقب المستثمرون تفاصيل اجتماع لجنة السياسات الأخير بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مع تزايد الرهانات على رفع أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1817.10 دولاراً للأوقية (الأونصة) الساعة 1247 بتوقيت جرينتش كما ارتفع سعره في المعاملات الآجلة بالسوق الأمريكية 0.2 % إلى 1818.50 دولاراً.

وتترقب الأسواق تفاصيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 14 و15 ديسمبر الماضي التي تصدر الساعة 1900 بتوقيت جرينتش اليوم وربما تلقي الضوء على خطة المجلس لرفع الفائدة وتخفيف إجراءات التحفيز التي كانت الجائحة دافعاً لاتخاذها.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى انخفض سعر الفضة 0.2 % إلى 22.98 دولاراً للأوقية، وارتفع سعر البلاتين 0.5 % إلى 976.88 دولاراً للأوقية، في حين صعد سعر البلاديوم 1.9 % إلى 1906.32 دولارات للأوقية.

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