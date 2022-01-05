"هايبرإكس" تكشف عن منتجات ألعاب فائقة في معرض إلكترونيات إلكترونيات المستهلك 2022

المصدر: دبي – البيان

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كشفت "هايبرإكس" HyperX، ذراع ملحقات الألعاب في شركة "إتش بي" والمتخصصة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية خلال معرض إلكترونيات المستهلك CES 2022 عن مجموعة جديدة من ملحقات الألعاب والتي حازت على جوائز خلال المعرض الذي انطلق اليوم الأربعاء في مدينة لاس فيجاس بولاية نيفادا الأميركية، ويعتبر أكبر تجمع لقطاع التقنيات الاستهلاكية في العالم.

وتشمل المنتجات الجديدة سماعة HyperX Cloud Alpha Wireless اللاسلكية التي يصل عمر بطاريتها إلى 300 ساعة، ووحدة تحكم الألعاب اللاسلكية HyperX Clutch وماوس الألعاب Pulsefire Haste اللاسلكية تأكيداً على التزام الشركة بدعم احتياجات اللاعبين للملحقات اللاسلكية.

وتتوقع دراسة جددية لشركة "ماركتس أند ماركتس" أن يصل حجم سوق ملحقات الألعاب العالمي إلى 15.4 مليار دولار بحلول 2026، نمواً من 7.75 مليار دولار في 2020.

كما كشفت "هايبرإكس" أيضاً عن لوحة مفاتيح الألعاب الميكانيكية Alloy Origins 65 التي تتوفر بمفاتيح HyperX Red و Aqua الميكانيكية، وسماعة الألعاب Cloud II باللونين الأبيض والوردي وسماعة Cloud Core مع دعم تقنية DTS الصوتية.

وقال هاني صوّان، مدير تطوير الأعمال في الشرق الأوسط وإفريقيا في "هايبرإكس": "يحدد معرض إلكترونيات المستهلك توجه تقنية المستخدمين في 2022، وهو وقت رائع لـ "هايبرإكس" لمشاركة أحدث ابتكاراتنا وإظهار شغفنا المستمر في تقديم منتجات عالية الأداء للاعبين. وبصفتنا منتجين لملحقات الألعاب الاحترافية، تلتزم "هايبرإكس" بتزويد مجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية بأفضل المنتجات لجلسات الألعاب الطويلة وبطولات الرياضات الإلكترونية أو اللعب مع الأصدقاء. وتقدم أحدث منتجات HyperX مستويات جديدة من الراحة والأداء والتحكم حيثُ صُممت لتحسين تجربة اللعب للاعبين على جميع المستويات".

سماعة الألعاب HyperX Cloud Alpha Wireless اللاسلكية

وتقدم Cloud Alpha Wireless البطارية الأطول عمراً في سماعة ألعاب لاسلكية وتصل إلى 300 ساعة بشحنة واحدة. وتستخدم السماعة تقنية الحجرة المزدوجة ومحركات "هايبرإكس" بمقاس 50 مم التي تتميز بتصميم أنحف وأخف وزناً مع الحفاظ على صوت وأداء الإصدار السلكي الأصلي. فيما زودت السماعة بجلد ناعم ومرن ووسادات أذن إسفنجية رغوية مخصصة وإطار متين من الألومنيوم لمتانة واستقرار يدوم طويلاً. وتحتوي سماعة الرأس أيضاً على ميكروفون قابل للفصل وملغي للضوضاء ذو مؤشر LED وعناصر تحكم في الصوت على غطاء الأذن.



وحدة تحكم الألعاب HyperX Clutch Wireless اللاسلكية

وتوفر وحدة التحكم اللاسلكية HyperX Clutch تصميماً مألوفاً لوحدة التحكم وقبضة محكمة مريحة لتحسين الأداء داخل اللعبة ولتحسين التحكم في الألعاب المحمولة. وتوفّر وحدة التحكم دعماً لاسلكياً لأجهزة أندرويد المحمولة عبر بلوتوث 4.2 أو جهاز استقبال لاسلكي 2.4 جيجاهرتز. ويضمن أيضاً كابل USB-C إلى USB-A للاتصال اللاسلكي بجهاز كمبيوتر مما يتيح للاعبين الاستفادة بالكامل من الألعاب على السحابة عبر أجهزة متعددة. وتحتوي وحدة التحكم اللاسلكية على مشبك للهواتف المحمولة قابل للفصل والضبط بطول يمتد من 41 ملم إلى 86 ملم، ويأتي مزوداً ببطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن مما يوفر عمر بطارية يصل إلى 19 ساعة بشحنة واحدة.



ماوس ألعاب Pulsefire Haste Wireless اللاسلكية

وتستخدم الماوس اللاسلكية Pulsefire Haste غلاف خلية النحل فائق الخفة لإتاحة حركات أسرع وتهوية أفضل. كما توفّر الماوس تقنية لاسلكية مناسبة للألعاب مع اتصال لاسلكي بزمن انتقال منخفض يعمل بتردد 2.4 جيجاهرتز موثوق، وتتميز بعمر بطارية طويلة الأمد تصل إلى 100 ساعة بشحنة واحدة. وزودت ماوس Pulsefire Haste اللاسلكية كذلك بستة أزرار قابلة للبرمجة مع ذاكرة مدمجة وتستخدم مفاتيح TCC Golden الصغيرة المقاومة للغبار المصنفة لما يصل إلى 80 مليون نقرة مع مقاومة للماء بتقييم IP55 ومضادة للغبار. وصُممت Pulsefire Haste بزلاجات PTFE منخفضة الاحتكاك ونقية من الدرجة الأولى لحركة انزلاق سهلة، وتحتوي على شريط إمساك لكلا جانبي الماوس بالإضافة إلى أزرار الماوس اليمنى واليسرى، وتتضمن مجموعة بديلة من قواعد زلاجة PTFE.

لوحة مفاتيح HyperX Alloy Origins 65 الميكانيكية

وتتميز Alloy Origins 65 بحجم موفر للمساحة بنسبة 65%مع مفاتيح أسهم وحذف وصفحة للأعلى وللأسفل مخصصة لزيادة الوظائف وزيادة حرية حركة الماوس. وتستخدم لوحة المفاتيح مفاتيح "هايبرإكس" الميكانيكية المصممة للأداء وطول العمر وصُنفّت بمعدل 80 مليون نقرة لكل مفتاح. تقدم لوحة المفاتيح مفاتيح ذات إضاءة RGB خلفية بتصميم LED مكشوف لإضاءة أكثر إشراقاً مع تأثيرات إضاءة مشعّة وخمسة مستويات سطوع قابلة للتعديل. وتستخدم Origins 65 أغطية مفاتيح PBT المزدوجة مع وظائف ثانوية للاستخدام طويل الأمد والمتانة. ويتيح HyperX NGENUITY للاعبين إمكانية تخصيص الإضاءة وأوضاع لعب وإعدادات ماكرو مع ثلاثة ملفات تعريف وذاكرة مدمجة. تتوفر لوحة المفاتيح بمفاتيح HyperX Red Linear أو مفاتيح HyperX Aqua Tactile.

سماعة الألعاب Cloud II Pink

تستخدم Cloud II بطاقة صوت متقدمة توفّر صوت 7.1 المحيطي الافتراضي وتتميز بوسادات الأذن الإسفنجية من HyperX وجلد صناعي فاخر وإطار ألمنيوم متين لتوفير متانة واستقرار طويل الأمد وراحة مطلقة لجلسات اللعب الطويلة. تتيح بطاقة الصوت التحكم المتقدم بالصوت 7.1 المحيطي الافتراضي مع تحكم مستقل في مستوى الصوت والميكروفون. يمكن للاعبين التبديل بسهولة إلى الصوت المحيطي الافتراضي 7.1 بضغطة زر. وتستخدم سماعة الرأس محركات 53مم ضُبطت خصيصاً لتوفير أصواتاً غنية ومؤثرة بوضوح ودقة. وتوفّر Cloud II توافقاً متعدد الأجهزة وتستخدم ميكروفون قابل للفصل وملغي للضوضاء لتقديم جودة صوت أوضح وتقليل الضوضاء في الخلفية. تجمع Cloud II الجديدة اللونين الأبيض والوردي مع راحة وصوت "هايبرإكس" الفريد من نوعه.

سماعة ألعاب HyperX Cloud Core DTS

صُممت سماعة الألعاب Cloud DTS لتقديم تجربة صوتية غامرة داخل الألعاب مع تقنية DTS التي تقدم صوت ثلاثي الأبعاد دقيقاً للغاية. وتتميز السماعة بإطار من الألمنيوم وعصابة رأس قابلة للتعديل لتوفير متانة تدوم طويلاً، وتستخدم السماعة وسادات الأذن الإسفنجية المميزة من "هايبرإكس" والجلد الناعم لتوفير راحة "هايبرإكس" الفريدة من نوعها. وتحتوي سماعة الرأس على ميكروفون مرن مانع للتشويش وقابل للفصل معتمد من Discord وTeamSpeak. ومن المتوقع أن تتوفر جميع المنتجات في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا خلال الربع الأول من العام الجاري.

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