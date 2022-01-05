"المركزي التركي" يمحو خسائر عام بأكمله في يوم واحد

المصدر: البيان

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أعلن البنك المركزي التركي، تحقيقه أرباحا يومية غير عادية بلغت نحو 10 مليارات دولار، في اليوم الأخير من العام 2021، مما أثار تساؤلات حول سبب هذه المكاسب التي ستنتقل إلى وزارة الخزانة.

كانت السلطة النقدية للبلاد سجلت خسارة سنوية قدرها 70 مليار ليرة (5.2 مليار دولار) بحلول 30 ديسمبر، لكنها أنهت العام بأرباح قدرها 60 مليار ليرة، وهو تغيير غير مسبوق في يوم واحد، وفقا لميزانيتها العمومية اليومية.

وفي فبراير، ستبدأ وزارة الخزانة والمالية، بصفتها أكبر مساهم في البنك المركزي، بجمع الكثير من هذا المبلغ كأرباح، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".

يأتي هذا التحول المفاجئ بعدما كشف الرئيس رجب طيب أردوغان عن إجراءات تهدف إلى تعويض المستثمرين في ودائع الليرة عن أية خسائر.

تراجعت العملة التركية بنسبة 44% مقابل الدولار العام الماضي، إلى حد كبير، حيث خفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي بمقدار 500 نقطة أساس منذ سبتمبر.

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