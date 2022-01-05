1.2 تريليون دولار التسوق عبر شبكات التواصل 2025

المصدر: (واشنطن - د ب أ)

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تتوقع دراسة نشرتها شركة «أكسنتشور» نمو نشاط التسوق عبر شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتيك توك ووي شات، بمعدل يعادل ثلاث أمثال معدل نمو النشاط على قنوات التسوق التقليدية.

وقالت شركة الاستشارات في تقريرها إنها تتوقع وصول حجم التجارة الاجتماعية التي تتم كل تعاملاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى 1.2 تريليون دولار بحلول 2025 مقابل 492 مليار دولار خلال 2021. يأتي هذا النمو بفضل المستهلكين من الأجيال الشابة والمنتظر أن يمثلوا 62% من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي.

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