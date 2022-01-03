2.7 تريليون دولار ديون الصين الخارجية نهاية سبتمبر

المصدر: بكين - د ب أ

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أضافت الصين 16.7 مليار دولار إلى ديونها الخارجية في الربع الثالث من 2021، وهو ما يرجع جزئياً إلى زيادة مشتريات المستثمرين الأجانب من السندات الداخلية باليوان.

ونقلت «بلومبرج» عن وانج تشون ينج، نائب مدير إدارة الدولة للنقد الأجنبي : إن نحو 47% من ديون الصين المستحقة التي تبلغ 2.7 تريليون دولار في نهاية سبتمبر الماضي هي التزامات متوسطة إلى طويلة الأجل.

وأشار المتحدث إلى أن هذه الديون زادت 3 نقاط مئوية عنها في نهاية يونيو.

وأضاف وانج إن ملكيات المستثمرين الأجانب المتزايدة من السندات الداخلية تعكس إنجاز الصين في فتح أسواقها المالية، وثقتهم في المستقبل الاقتصادي للبلاد مضيفاً أن الإدارة سوف تواصل مراقبة حجم وهيكل الديون الخارجية للصين عن كثب والحماية من مخاطر تدفقات رأس المال عبر الحدود.

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