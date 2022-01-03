أمريكا تدعو لتأجيل إطلاق شبكة الجيل الخامس لمخاطرها على الطيران

المصدر: واشنطن - د ب أ

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دعت الحكومة الأمريكية، إلى تأجيل نشر شبكة الإنترنت فائقة السرعة من الجيل الخامس للهواتف المحمولة، بسبب المخاطر المحتملة على الطيران.

وناشد وزير النقل بيت بوتيجيج، ورئيس إدارة الطيران الاتحادية ستيف ديكسون، الشركتين المشغلتين للشبكة (إيه تي آند تي) و(فيريزون)، تأجيل الإطلاق المقرر بعد غد، لمدة تصل إلى أسبوعين.

كما طالب المسؤولان الشركتين، بالتوقف عن تقديم خدمة (سى باند) التجارية حول مطارات رئيسة معينة، حتى نهاية مارس، لإعطاء المطارات الوقت الكافي للقيام بالاختبارات والتحسينات والتحديثات الضرورية. وبدون هذا التأجيل، قال بوتيجيج وديكسون إنه سيكون هناك خطر حدوث «اضطراب واسع النطاق وغير مقبول» في الحركة الجوية، وخاصة في الأحوال الجوية السيئة وضعف الرؤية.

وحذرا من أنه بخلاف ذلك، قد تضطر الطائرات إلى تحويل مسارها إلى مدن أخرى، أو إلغاء الرحلات، ما يسبب تقلبات في جميع أنحاء نظام النقل الجوي الأمريكي. وتخشى إدارة الطيران الاتحادية، من أن تتداخل تقنية شبكات الجيل الخامس، مع بعض إلكترونيات الطائرات.

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