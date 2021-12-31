تغيرات محدودة في «وول ستريت» في آخر أيام 2021

المصدر: نيويورك - رويترز

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سجلت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت أداءً ضعيفاً عند الفتح اليوم الجمعة لتستقر مع تغيرات محدودة في التعاملات مع تطلعها إلى تسجيل مكاسب قوية العام الثالث على التوالي بدعم من تحفيز مالي ونقدي هائل وطرح اللقاحات المضادة لـ«كوفيد 19» والمشاركة القوية في قطاع التجزئة.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 12.23 نقطة أو 0.03% عند الفتح إلى 36385.85 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، 3.52 نقطة أو 0.07% عند 4775.21، في حين انخفض مؤشر ناسداك المجمع 18.66 نقطة أو 0.12% إلى 15722.91 عند الفتح.

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