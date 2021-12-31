توقعات بتراجع التضخم البريطاني عن أعلى مستوياته منذ 25 عاماً

المصدر: لندن - د ب أ

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أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الجمعة توقع تراجع معدل التضخم في بريطانيا عن أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين ونصف من الزمن، بفضل بدء البنك المركزي دورة لزيادة سعر الفائدة.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن معدلات التعادل العشرية التي تقيس الفارق بين العائد على سندات الخزانة العشرية ومعدل العائد على الأوراق المالية المعادلة المرتبطة بالتضخم، ستنخفض خلال الشهر الحالي بأكبر قدر ممكن منذ أكتوبر 2019.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب قرار بنك إنجلترا المركزي المفاجئ رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 15 نقطة أساس في وقت سابق من الشهر الحالي، ومع ارتفاع العائد على السندات المرتبطة بمعدل التضخم إلى مستويات لم تحدث منذ أوائل نوفمبر الماضي.

وقال روهان خانا خبير أسعار الفائدة في بنك يو.بي.إس السويسري إنه «خلال العام المقبل، يمكن توقع استمرار رحلة معدلات التعادل في الانخفاض في ظل تحرك البنك المركزي في ضوء بدء تراجع التضخم».

ويتوقع خانا عودة معدل التعادل العشري وهو أحد مؤشرات التضخم إلى ما بين 3% و3.5 % خلال العام الحالي، مع تراجع الأسباب المؤقتة وراء ارتفاع معدل التضخم العالمي.

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