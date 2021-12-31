تيسلا تسحب 200 ألف مركبة في الصين

المصدر: ا ف ب

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ستسحب الشركة العملاقة للسيارات الكهربائية تيسلا نحو 200 ألف سيارة لها في الصين "يُحتمل" وجود عيب في صناديقها، حسبما أعلنت الهيئة الرسمية الناظمة الجمعة، غداة استدعاء مماثل في الولايات المتحدة.

وقالت الهيئة الناظمة للأسواق إن المركبات المعنية بهذه العملية تمتلك صندوقًا يُرجّح أنه "يفتح بشكل مفاجئ خلال القيادة"، الأمر "الذي يشكّل خطرا على السلامة".

ويستهدف الإجراء ثلاث دفعات من السيارات المنتجة بين العاميْن 2015 و2020.

ويشمل السحب 19,700 سيارة من طراز "موديل اس" بسبب مشكلة محتملة تتعلّق بعيب في أحد مزاليج الصندوق في مقدّمة السيارة.

وأكّدت الهيئة الناظمة أن الـ180 ألف مركبة أخرى هي من طراز "موديل 3" ويمكن أن يؤدي فتح وإغلاق صندوقها بشكل متكرّر إلى إلحاق الضرر بكابل الكاميرا الخلفية.

وستفحص تيسلا السيارات المعنية مجانا بحسب الهيئة الناظمة للأسواق.

ويأتي الإعلان غداة سحب حوالي نصف مليون سيارة تيسلا في الولايات المتحدة لأسباب مماثلة.

وسحبت الشركة الأمريكية 285 ألف سيارة في الصين في يونيو، بعد حدوث خلل في برنامج مساعدة السائق.

وواجهت تيسلا هذا العام الكثير من الشكاوى في الصين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مشاكل محتملة تتعلق بالجودة وبالخدمة.

وأثار غضب زبونة في معرض شنغهاي للسيارات في الربيع الماضي، موجة انتقادات للعلامة التجارية.

وقالت حينها إنها كادت أن تموت بسبب عطل في نظام المكابح في سيارتها. وانتشرت الصور على نطاق واسع.

والصين هي السوق الأكبر للعلامة التجارية الأمريكية، وقد بنت الشركة التي يملكها ايلون ماسك مصنعها الثالث في شنغهاي في الصين العام 2019 حيث يباع ربع إجمالي إنتاجها.

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