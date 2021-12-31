مجموعة "ايكيا" ترفع أسعارها بـ9% في العام 2022

المصدر: ا ف ب

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أعلنت مجموعة "ايكيا" السويدية للأثاث أمس الخميس أنها ستُضطر على زيادة أسعارها بمعدّل 9% في العام 2022 في مواجهة مشاكل النقص في المواد الأساسية وارتفاع كلفة النقل في الاقتصاد العالمي.

وقالت شركة "اينغكا غروب" القابضة والتي تشرف على أكثر من 90% من متاجر "ايكيا" في العالم "للأسف، للمرة الأولى منذ أن بدأت تكاليف مرتفعة أكثر بالتأثير على الاقتصاد العالمي، سنضطر أن نحمل زبائننا بعض الزيادات في الكلفة".

وأضافت الشركة التي يقع مقرّها في هولندا "مثل الكثير من القطاعات الأخرى، تستمّر ايكيا في مواجهة قيود كبيرة على النقل والمواد الأساسية التي تزيد الكلفة من دون توقع أن يتوقف ذلك في المستقبل القريب. ومن المتوقع حدوث اضطرابات في معظم العام 2022".

وقالت اينغكا إن الزيادات الرئيسية في التكاليف المرتبطة بأسعار النقل والإمدادات "يُشعر بها خصوصًا في أميركا الشمالية وأوروبا".

وأوضحت الشركة القابضة "سيكون معدّل الارتفاع (بالتكاليف) لدى اينغكا غروب 9% على المستوى العالمي، مع تفاوت بالأسعار بحسب الدول ومجموعة المنتجات، ما يعكس الضغوط التضخمية المحلية".

واستوعبت مجموعة "ايكيا" حتى الآن التكاليف الكبيرة الناتجة عن التوترات اللوجيستية الرئيسية الناجمة خصوصا عن انتعاش الطلب في نهاية المرحلة الأولى من الجائحة.

ويأتي الإعلان على خلفية تسارع حاد في التضخم في جميع أنحاء العالم، عزّزه اضطراب عميق في سلاسل التوزيع ونقص في سلع أساسية للتجارة الدولية.

وترافقت الظاهرة بارتفاع أسعار المواد الأساسية (خشب ونحاس وفولاذ) والطاقة (وقود وغاز وكهرباء).

وفي منطقة اليورو، بلغ معدّل التضخم 4,9% خلال عام واحد حتّى نوفمبر، وهو رقم قياسي منذ اعتماد العملة الموحدة العام 1999. وفي الولايات المتحدة، وصلت زيادة الأسعار إلى 6,8% الشهر المنصرم مقارنة بشهر نوفمبر 2020، وهو أعلى مستوى لها منذ 39 عامًا.

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