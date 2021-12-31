«إتش.إس.بي.سي» يحصل على موافقة بكين للاستحواذ على شركة تأمين

المصدر: شنغهاي - د ب أ

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حصل بنك «إتش.إس.بي.سي» البريطاني على موافقة الجهات الرقابية في بكين من أجل الاستحواذ بالكامل على شركة التأمين على الحياة التابعة له في الصين، بعد انتظار لأكثر من عام ونصف، في مؤشر على النجاح المبدئي في تحسين العلاقات المتوترة بين الجانبين.

وذكرت لجنة الرقابة على البنوك وشركات التأمين بالصين، في بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، إن البنك سوف يشتري الحصة الباقية في شركة «إتش.إس.بي.سي لايف تشاينا» وتبلغ نسبتها 50% من شركة ناشونال تراست إل.تي.دي، بعد موافقة اللجنة على هذه الخطوة.

يذكر أن إتش.إس.بي.سي، وهو أكبر بنك في أوروبا، يوجه رؤوس أموال بمليارات الدولارات إلى الصين، بغرض زيادة أرباحه، وتوسيع عملياته في أجزاء أخرى من العالم. ويشكل استثمار رؤوس أموال البنك في الصين، وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، عنصراً مهماً في استراتيجية البنك للنمو.

غير أن البنك تعرض للهجوم في الصين بسبب تعاونه مع تحقيق أمريكي بشأن شركة هواوي تكنولوجيز الصينية للاتصالات منذ عام 2019.

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