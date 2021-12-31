تراجع الطلب على الملاذات الآمنة يدفع الذهب لانخفاض سنوي

المصدر: نيويورك - رويترز

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اتجه الذهب صوب أول انخفاض له منذ ثلاثة أعوام اليوم مع تعافي الاقتصاد العالمي، وهو ما قلل جاذبية الملاذات الآمنة في حين تستعد البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1817.57 دولاراً للأوقية (الأونصة) وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1819.70 دولاراً للأوقية.

وتلقى الذهب دعماً من انخفاض مؤشر الدولار، الأمر الذي يجعل المعدن النفيس أقل ثمناً للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من 4% منذ بداية العام بعد ارتفاع بنسبة 48% في العامين السابقين مع تعافي الاقتصاد العالمي، وهو ما قلل الطلب على الأصول الآمنة ومنها الذهب.

وكشف استطلاع أجرته رويترز في أكتوبر أن الذهب من المتوقع أن يسجل 1750 دولاراً للأوقية في المتوسط خلال 2022، في انخفاض عن توقعات سابقة بفعل ضغوط من رفع محتمل لأسعار الفائدة.

وتراوحت أسعار الذهب في 2021 بين 1676 و1959 دولاراً للأوقية بعد أفضل أداء سنوي لها في عقد خلال العام الماضي عندما لامس الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2072.50 دولاراً للأوقية.

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